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В ЮАР 45 паломников погибли в автобусе, упавшем с перевала Лимпопо

В ЮАР произошла авария с автобусом, погибли 45 человек

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Depositphotos

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР). Как сообщает SABC News, средство транспорта упало с моста, а жертвами ДТП стали 45 человек.

По предварительной информации, в автобусе находились паломники, которые ехали из ботсванского города Габороне в южноафриканскую Морию. На горном перевале в Лимпопо транспортное средство потеряло управление и слетело с моста. Выжил всего один пассажир — восьмилетнюю девочку госпитализировали после аварии, причем в больницу ее доставили на вертолете.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга уже выразила соболезнования в связи с трагедией.

27 марта в Балтиморе, США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки — в него врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. Известно о шести погибших.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяная женщина за рулем Volvo протаранила восемь машин.

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