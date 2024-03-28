Представители МАГАТЭ не выявили угроз ядерной безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время агентство не ожидает возникновения каких-либо ситуаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), угрожающих общественной безопасности, передает РИА Новости.

«Из-за характера этого объекта, который был закрыт с начала вооруженного конфликта, мы в настоящее время не ожидаем ситуации, которая могла бы иметь какие-либо последствия для общественной безопасности», — сказал Гросси.

При этом он подчеркнул, что отравление ядерного объекта без внешнего энергоснабжения является ненормальной ситуацией, что еще раз демонстрирует риски, которые русско-украинский конфликт несет для ядерной безопасности. Гросси добавил, что МАГАТЭ следит за ситуацией.

В заявлении агентства говорится, что на прошлой неделе эксперты, дислоцированные на ЗАЭС, каждый день слышали звуки взрывов, а 22 марта — еще и звуки стрельбы, также на территории ЗАЭС сработал сигнал воздушной тревоги. МАГАТЭ не уточнило, какая страна открывала огонь вблизи станции.

В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

До этого в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

Ранее сообщалось, что работа резервной линии питания восстановлена на Запорожской АЭС.