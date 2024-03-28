Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители МАГАТЭ не выявили угроз ядерной безопасности на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ не выявило угроз общественной безопасности на ЗАЭС

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время агентство не ожидает возникновения каких-либо ситуаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), угрожающих общественной безопасности, передает РИА Новости.

«Из-за характера этого объекта, который был закрыт с начала вооруженного конфликта, мы в настоящее время не ожидаем ситуации, которая могла бы иметь какие-либо последствия для общественной безопасности», — сказал Гросси.

При этом он подчеркнул, что отравление ядерного объекта без внешнего энергоснабжения является ненормальной ситуацией, что еще раз демонстрирует риски, которые русско-украинский конфликт несет для ядерной безопасности. Гросси добавил, что МАГАТЭ следит за ситуацией.

В заявлении агентства говорится, что на прошлой неделе эксперты, дислоцированные на ЗАЭС, каждый день слышали звуки взрывов, а 22 марта — еще и звуки стрельбы, также на территории ЗАЭС сработал сигнал воздушной тревоги. МАГАТЭ не уточнило, какая страна открывала огонь вблизи станции.

В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

До этого в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

Ранее сообщалось, что работа резервной линии питания восстановлена на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами