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Путин удивился, что Москва и Кубань популярнее у туристов, чем Петербург

Путина удивило третье место Петербурга в туристическом рейтинге России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин удивился третьему месту Санкт-Петербурга в туристическом рейтинге РФ. Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры диалога, который произошел на этой почве между Путиным и петербургским губернатором Александром Бегловым.

Президент поинтересовался, почему столь популярный среди иностранных туристов Петербург внутри самой России уступает в рейтинге Москве и Краснодарскому краю.

Беглов в ответ заявил, что Северную столицу омывает Балтийское море, которое является более холодным, по сравнению с Черным морем, в котором плавают туристы Краснодарского края. Градоначальник также начал говорить о развитии городскими властями туристической инфраструктуры, однако Путин не дал Беглову закончить.

«Секундочку! Там [в Краснодарском крае] нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, первого в истории России музея — Кунсткамеры, [здания] 12 коллегий... И еще много чего там нет. А у вас это все есть», — сказал российский лидер.

Повисла пауза, после которой Беглов пообещал, что благодаря представленному проекту в Петербург хлынет поток туристов и город займет первое место в рейтинге.

«Хорошо, посмотрим», — завершил диалог Путин.

До этого генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что весной россияне в рамках внутреннего туризма чаще всего выбирают поездки в Сочи, Москву и Казань.

Ранее Путин заявил, что вклад туризма в ВВП России к 2030 году должен вырасти вдвое.

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