Петербуржец приютил дома клопа и кормит его малиной

В Петербурге местный житель пожалел клопа, приютил его дома и стал кормить малиной. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Грибы и Грибники СПб».

Мужчина, увлекающийся макрофотографией, рассказал, что клоп «проснулся» в середине марта у него дома. Он его сфотографировал на подснежнике и оставил на улице.

На следующий день фотографу стало жаль насекомое, и он вернулся за ним. Клоп оказался на том же месте, где он его оставил, но впал в диапаузу за холодную ночь. Мужчина забрал его домой и раздобыл замороженную малину, которой стал кормить насекомое.

«Я решил его подкармливать. Теперь он пьет нектар из малины, который сам и готовит, у него же внешнее пищеварение. Он вставляет хобот в ягоду, впрыскивает «желудочный сок», растворяет ягоду и выпивает уже жидкий сок», — рассказал фотограф.

Он также сделал несколько макрофотографий клопа в процессе употребления малинового сока. Отмечается, что каждая из них собрана из 120-180 кадров.

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