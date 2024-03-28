В Оренбурге «ясновидящая» подожгла ПВЗ после отказа в приеме на работу

«Ясновидящая» подожгла пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбурге после отказа в приеме на работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 марта, когда 45-летняя женщина зашла в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. До этого она проходила стажировку в этом ПВЗ, однако в трудоустройстве ей отказали.

«Вы новенькая? Сколько получаете зарплату?» — спросила женщина у сотрудницы пункта.

После этого она достала из пакета жидкость для розжига, вылила ее на стойки и подожгла их при помощи спички. Затем злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Сотрудница ПВЗ в это время собрала вещи и также покинула помещение. Возгорание в скором времени потушили работники соседних магазинов.

После произошедшего поджигательницу поместили в психоневрологический диспансер (ПНД). Сообщается, что до этого она обзванивала несостоявшихся коллег. Она убеждала их, что в других ПВЗ зарплаты якобы больше и сотрудникам следует поменять место работы.

По данным «Осторожно, новости», до этого ее уже несколько раз клали в ПНД. Женщина считала себя экстрасенсом и принимала участие в Премии Гудини, где участники за деньги должны доказать свои сверхъестественные способности. Однако в последний момент она отказалась от выполнения испытания.

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