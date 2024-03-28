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СК завершил проверку показаний на месте теракта в «Крокусе»

Следком сообщил о завершении проверки показаний на месте теракта в «Крокусе»

Сотрудники Следственного комитета завершили проверку показаний на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время проверка показаний завершена», — заявили журналистам.

Источник добавил, что проверку проводили с одним из предполагаемых исполнителей теракта, и аналогичные действия будут произведены с другими подозреваемыми.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

28 марта СК сообщил, что первоначальные результаты расследования теракта в «Крокусе» полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку, а также финансовую поддержку со стороны. Ведомство также заявило, что террористы имели связь с украинскими националистами.

Ранее в сеть попали видео работы следователей в домах подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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