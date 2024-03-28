В Севастополе временно перекрывали рейд

Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли на 17 минут. Движение морского пассажирского транспорта было остановлено, сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сообщение о том, что морской пассажирский транспорт временно приостановил движение, появилось в 18:17.

По данным дирекции, в 18:34 движение катеров и паромов возобновили.

Также ведомство опубликовало прогноз работы морского пассажирского транспорта на предстоящие сутки. В пятницу, 29 марта, не планируется рейсов парома из Артиллерийской бухты до Северной. Кроме того, нет в расписании маршрута до Радиогорки (Михайловской батареи).

До этого стало известно, что 28 марта в Севастополе в море упал военный самолет. По информации губернатора города Михаила Развожаева, гражданские объекты не пострадали.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.