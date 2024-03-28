В Раде подсчитали число уклонистов

Количество уклонистов на Украине резко выросло и достигло около одного миллиона человек. Об этом сообщил депутат Верховный рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что накануне замглавы территориального центра комплектования Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тысячах уклонистов в регионе.

«Если в Ивано-Франковской области 40 тыс. уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тыс. по стране за три месяца», — отмечается в сообщении депутата.

По мнению Дубинского, в ближайшее время власти Украины ужесточат меры контроля на границе и в приграничных областях. Также депутат допустил, что скоро Киев запретит военнообязанным гражданам перемещаться между регионами страны.

До этого в Полтавской области полицию попросили доставить в военкомат около 30 тыс. уклонистов.

Ранее командир ВСУ призвал отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты.