Челябинца, изнасиловавшего девушку у нее дома, арестовали

В Челябинске арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки у нее дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, инцидент произошел 24 марта в Ленинском районе. Нетрезвый 48-летний мужчина зашел в квартиру 19-летней девушки под благовидным предлогом. После этого он изнасиловал ее, подавив волю россиянки к сопротивлению при помощи угроз.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинения.

Отмечается, что мужчина до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого в Петербурге водитель таски изнасиловал 22-летнюю пассажирку, которая уснула во время поездки из бара. Мужчину объявили в розыск.

Ранее россиянина, объявленного в розыск за избиение и изнасилование, поймали в Ленобласти.