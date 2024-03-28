Обвиняемых в теракте привезли на следственные действия к «Крокусу»

Следственные действия с участием обвиняемых в совершении теракта проходят на территории подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что исполнителей теракта привезли на место несколько минут назад, после 18.00 мск. В ролике, опубликованном каналом, запечатлены машины полиции на парковке «Крокуса».

28 марта Следственный комитет установил еще одного подозреваемого в спонсировании теракта в «Крокусе». Мужчина уже задержан.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, преступники подожгли концертный зал с помощью бензина. Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее двоих россиян наградили за мужество после теракта.