Очевидцы сообщили о крушении самолета в Крыму

В Крыму потерпел крушение самолет, сообщают местные жители. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, воздушное судно подбили в районе Севастополя, после чего оно загорелось и начало терять высоту, а пилот успел покинуть кабину. Параллельно в городе объявили воздушную тревогу.

Как пишет 112, потерпевший крушение самолет — это, вероятно, Су-35, а пилотировавший его летчик действительно успел катапультироваться.

Официальной информации о случившемся и состоянии пилота не поступало.

12 марта в Ивановской области разбился военный самолет Ил-76. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж хотел совершить вынужденную посадку, но не дотянул до полосы. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Как рассказал мэр города Оренбурга Сергей Салмин, пятеро из тех, кто находился на борту потерпевшего крушение самолета, были летчиками из Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными.