В Англии школьнице удалили из желудка комок волос весом 3 килограмма

В Англии 13-летней школьнице удалили из желудка комок волос весом три килограмма, пишет Daily Star.

Когда Мелисса Уильямс была госпитализирована из-за того, что не могла есть, врачи обнаружили в ее желудке клок волос размером с футбольный мяч. По словам школьницы, она ела свои волосы, чтобы справиться с тревогой.

«Она была очень замкнутой. Не общалась с друзьями. Потом я заметила, что ее волосы становятся все короче и короче», — рассказала мать Мелиссы.

Врачам пришлось провести экстренную операцию, чтобы спасти Уильямс. Медики добавили, что клок волос был настолько большим, что им пришлось разрезать его на несколько частей, чтобы извлечь из желудка.

После операции школьница быстро пошла на поправку и теперь получает бесплатную психологическую помощь в своей школе.

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