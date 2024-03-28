Эксперты объяснили, как правильно выбирать виноград

Виноград богат витаминами и ценными микроэлементами, однако максимальное количество полезных веществ содержится только в качественных и спелых ягодах. Как правильно выбирать лакомство, выяснила Общественная служба новостей.

Эксперты рекомендуют прежде всего обращать внимание на веточки виноградной грозди. Они должны быть гибкими и зелеными. Если же ветки начали темнеть и подсыхать, значит вскоре могут испортиться и сами ягоды.

По словам специалистов, виноградины должны быть упругими и плотными, без пятен и повреждений. Не рекомендуется приобретать ягоды без гроздей, поскольку они быстрее портятся.

Издание также обращает внимание, что на ягодах иногда бывает белесый налет, который отпугивает покупателей. Однако, его наличие указывает как раз на то, что продукт свежий.

В 2024 году ученые из университета короля Фейсала в Саудовской Аравии выяснили, что красный виноград может снижать риск диабета, сердечных заболеваний и преждевременного старения благодаря содержанию в нем особых растительных соединений — полифенолов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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