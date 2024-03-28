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СК заявил об «украинском следе» в деле о теракте в «Крокусе»

СК обнаружил связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

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Maxim Shemetov/Reuters

Следствие сообщило о доказательствах связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

В СК рассказали, что первоначальные результаты расследования теракта в «Крокусе» полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку, а также финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — добавило ведомство.

До этого глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что информация от задержанных подтверждает «украинский след» в теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, исламистам помогали осуществить это преступление.

А президент России Владимир Путин на следующий день после теракта рассказывал, что участникам теракта в «Крокусе» подготовили «окно» с украинской стороны для перехода границы.

Ранее заложница «Норд-Оста» сравнила теракт в «Крокусе» с атакой на Дубровке.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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