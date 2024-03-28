В Сибири учителя, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу

В Тюменской области заслуженного учителя РФ, которого обвиняли в приставании к мальчикам, выпустили на свободу. Об этом сообщает местное издание «Наш Город».

Педагог преподавал в школе села Омутинское. В 2022 году родители одного из мальчиков, к которому якобы приставал 63-летний учитель, обратились в полицию, и подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. Как рассказал адвокат педагога Александр Акимов, состояние его подопечного в СИЗО усугубилось и его направили на лечение в психиатрическую клинику.

«Представители правоохранительных органов не могли определить, осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент преступления», — пояснил юрист.

Дело учителя рассматривали дважды. В первый раз из-за многочисленных нарушений, по данным СМИ, от него отстранили судью, и дело пришлось рассматривать повторно. Второй судья признал мужчину невменяемым — на тот момент педагог полгода провел в медицинском учреждении. Адвокат оспорил приговор: педагог отрицал вину и настаивал на том, что его оклеветали.

По данным издания, дело направили на новое (третье) рассмотрение, а 28 марта учителя выпустили на свободу. 29 марта должно состояться еще одно заседание, в котором примет участие сам обвиняемый.

Ранее жители Тюменской области создали петиции, чтобы освободить обвиненного в педофилии учителя.