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В России разработали рекомендации для детей в случае призывов к терактам

В Минпросвещения разработали рекомендации в случае призывов детей к терактам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Подростку в случае получения в соцсетях сообщения с призывом совершить теракт следует заблокировать отправителя и сообщить взрослым. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, который разработал рекомендации на этот случай, передает ТАСС.

«Если поступают угрозы или предложения, вступать в переписку с неизвестными нельзя. Сразу заблокируйте этот контакт. Немедленно сообщите об этом взрослым», — говорится в них.

По его словам, соответствующие рекомендации были направлены в регионы.

28 марта сообщалось, что в Великих Луках задержали школьника за предложение совершить теракт. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, школьник решил так пошутить.

До этого 15-летняя девушка из Саяногорска ради привлечения внимания опубликовала фейковую переписку о теракте. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что более 10 Telegram-каналов с террористическим контентом заблокировали за двое суток.

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