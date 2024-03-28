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Педагог рассказал, как помочь детям избежать буллинга в школе

Педагог Фокин: хобби поможет детям избежать буллинга в школе

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Shutterstock

Родителям важно больше общаться с детьми, чтобы помочь им избежать буллинга в школе. Об этом Life рассказал педагог, автор курса «Противодействие буллингу в школе» Тимофей Фокин.

По его словам, общение со взрослыми поможет ребенку быть более раскрепощенным и уверенным в себе, а также осознать значимость своей личности. Помимо этого, ребенку нужно помочь найти хобби или дополнительные занятия.

«Если школьник все свободное время сидит в Интернете, он вряд ли преуспеет в общении со сверстниками. Та же самая история и со взрослыми: интересны те, кто где-то бывает, чему-то учится и развивается. К таким тянутся, с такими хотят общаться», — пояснил Фокин.

В случае если родители не справляются, можно обратиться к детскому психологу, продолжил он. Также взрослым можно поговорить с одноклассниками, если их ребенок очевидно сталкивается с агрессией и сильно переживает по данному поводу. В беседу должны быть вовлечены классный руководитель и родители других одноклассников, отметил педагог.

Клинический и семейный психолог, руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой» Ольга Бочкова до этого рассказала «Газете.Ru», что в случае со школьным буллингом родителям стоит обратиться в администрацию школы и написать заявление на имя директора с требованием разобраться в ситуации.

Ранее певец Митя Фомин рассказал о буллинге в школьные годы.

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