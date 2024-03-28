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Рада Украины закончила работу в марте, не приняв на последней встрече ни одного документа

Верховная рада завершила работу, не приняв на последнем заседании законопроектов

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховная рада Украины завершила работу 28 марта. На последнем заседании парламентарии провалили голосование за три постановления, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Повестка дня на 28 марта: ничего не проголосовали», — отметил парламентарий.

По его словам, депутаты провалили три блокирующих постановления. Железняк назвал работу депутатов «мощной».

Он добавил, что в повестку дня включили постановление «Об уточнении правовых основ регулирования фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц».

В начале марта в Верховной раде Украины заявили об отмене заседаний. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), данное решение связано с разгоревшимся недавно скандалом. Речь идет о препятствовании выезду парламентариев из страны в рамках заграничных командировок. В то же время он не исключил, что есть еще одна причина для отмены заседаний парламента. По его словам, руководство Рады могло пойти на такой шаг из-за нехватки голосов для принятия некой законодательной инициативы.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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