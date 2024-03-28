Рада Украины закончила работу в марте, не приняв на последней встрече ни одного документа

Верховная рада Украины завершила работу 28 марта. На последнем заседании парламентарии провалили голосование за три постановления, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Повестка дня на 28 марта: ничего не проголосовали», — отметил парламентарий.

По его словам, депутаты провалили три блокирующих постановления. Железняк назвал работу депутатов «мощной».

Он добавил, что в повестку дня включили постановление «Об уточнении правовых основ регулирования фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц».

В начале марта в Верховной раде Украины заявили об отмене заседаний. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), данное решение связано с разгоревшимся недавно скандалом. Речь идет о препятствовании выезду парламентариев из страны в рамках заграничных командировок. В то же время он не исключил, что есть еще одна причина для отмены заседаний парламента. По его словам, руководство Рады могло пойти на такой шаг из-за нехватки голосов для принятия некой законодательной инициативы.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.