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В МВД Тувы назвали благополучной семью школьницы, предложившей незнакомцу совершить теракт

Школьницу, предложившую незнакомцу совершить теракт в Туве, поставят на учет

Девятилетняя девочка из Чадана предложила незнакомцу в мессенджере совершить теракт в Туве. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регионального МВД, на допросе ребенок признался, что решил «пошутить». Там отметили, что девочку поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а в отношении матери уже составлен протокол.

«Доставлена она была как раз для разбирательства, чтобы в присутствии родителей ее опросили сотрудники ПДН. Ее никто не взламывал, это она сама написала. Она сама в этом призналась, во-вторых, телефон был проверен. Она действительно сказала, что решила так пошутить. На учете не состоит, семья благополучная. Как нам в ПДН сообщили, малолетняя будет поставлена на учет. В отношении матери протокол составлен по статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мы провели профбеседу с ребенком и с матерью и отпустили», — сказали в пресс-службе.

28 марта в управлении МВД по Республике Тыва сообщили, что девятилетняя школьница из города Чадан написала незнакомому человеку с предложением осуществить теракт за деньги. В ответ абонент пригрозил обращением в ФСБ, и девочка извинилась. После произошедшего мать и ребенка доставили в полицию.

Ранее в Хакасии школьница для привлечения внимания выложила фейковую переписку о теракте.

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