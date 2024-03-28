Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Защита Исроила Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловал его арест. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали агентству в суде.

Всего по данному делу арестованы восемь человек.

До этого в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения его сыну Аминчону Исломову. 25 марта Басманный суд Москвы заключил его вместе с братом Диловаром и отцом Исроилом под стражу.

По версии следствия, предполагаемый лидер террористов Шамсидин Фаридуни вовлек Аминчона в состав преступной группы не позднее января этого года. Спустя несколько месяцев в нее также вступили его брат и отец. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Исломовы предоставили террористам квартиру и машину, а также «перевозили деньги». Никаких подробностей в ведомстве не привели.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».