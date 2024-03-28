Обвиняемый в нападении на «Крокус» Исроил Исломов обжаловал свой арест

Исроил Исломов, которого обвиняют в участии в террористическом акте в красногорском «Крокус Сити Холле», обжаловал постановление суда об аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник агентства.

Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.

Отмечается, что до этого сын Исломова Аминчон обжаловал свой арест.

По данным следствия, предполагаемый глава террористов Шамсидин Фаридуни привлек Аминчона в состав преступной группы не позднее января 2024 года. Спустя некоторое время в банду также вступили его брат и отец. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Исломовы предоставили преступникам квартиру и автомобиль, а также доставили деньги.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта.Перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям.

Ранее Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе».