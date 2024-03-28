Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Киргизии вернулся с СВО и изнасиловал россиянку

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Киргизии вернулся с СВО и изнасиловал петербурженку

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге иностранного гражданина подозревают в надругательстве над 45-летней местной жительницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Тимуровской улице. По словам женщины, ее изнасиловал малознакомый мужчина по имени Замирбек. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины на шее и ключицах, а также повреждения половых органов.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего гражданина Киргизии.

По данным издания, мужчина уже был судим по уголовной статье за особо тяжкое преступление: в 2018 году его приговорили к 18 годам колонии. Но через четыре года он завербовался в ЧВК «Вагнер». Более подробная информация о задержанном отсутствует.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы скрыть следы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами