Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Киргизии вернулся с СВО и изнасиловал россиянку

В Санкт-Петербурге иностранного гражданина подозревают в надругательстве над 45-летней местной жительницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Тимуровской улице. По словам женщины, ее изнасиловал малознакомый мужчина по имени Замирбек. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины на шее и ключицах, а также повреждения половых органов.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего гражданина Киргизии.

По данным издания, мужчина уже был судим по уголовной статье за особо тяжкое преступление: в 2018 году его приговорили к 18 годам колонии. Но через четыре года он завербовался в ЧВК «Вагнер». Более подробная информация о задержанном отсутствует.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы скрыть следы.