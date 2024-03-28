В Госдуме назвали самоубийцами людей, которые лечатся собачьим жиром

Жители города Артема в Приморском крае заметили, что в одном из супермаркетов продается собачий жир. Как объяснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, данный продукт не имеет отношения к собакам, поскольку они не являются промысловыми животными — извлекать из них жир незаконно.

«К собакам этот продукт не имеет никакого отношения, потому что в России такие препараты разрешено делать только из промысловых животных, к которым собаки не относятся. То есть собачьего жира на полках в Российской Федерации быть не может, потому что его запрещено производить, это незаконно. Никакая компания этим заниматься не может без очень серьезных последствий уголовного характера. Другое дело — торговые названия, которые там применяются. Там рядом на полках стоит медвежий жир, барсучий жир, еще какой-то жир, чего только нет, хоть комариный жир зададитесь целью – найдете. Но это совершенно не значит, что в бутылке то, что написано», — сказал он.

По словам депутата, производители именуют собачьим жиром «некую субстанцию», которую ни в коем случае нельзя использовать в лечебных целях. Он подчеркнул, что на продавца и производителя необходимо написать заявления в Роспотребнадзор.

«Человек, который купит себе в лечебных целях собачий жир — это самоубийца, так как что в этой бутылке, ему не ответит никто. Эта продукция не сертифицирована, она не имеет соответствующих разрешений ни Минздрава, ни Роспотребнадзора. Поэтому ни в коем случае ни покупать это, ни употреблять наружно, ни уж тем более пытаться применить внутрь нельзя, потому что это чревато самыми страшными последствиями. Это некая субстанция, которая произведена из каких-то, судя по всему, животных жиров промысловых животных, которых разрешено в сельскохозяйственных целях использовать. Дальше на нее клеится этикетка, что это жир медвежий, собачий, барсучий или что чей-то еще, а дальше это все продается, причем за весьма приличные деньги. В этой ситуации нужно обязательно написать заявление на продавца и производителя в Роспотребнадзор, проверить этих производителей, потому что они занимаются обманом потребителей и разливают по бутылкам какую-то бурду, которая может людям причинить вред. Зачастую там вообще компании, которые не осуществляют никакой деятельности, то есть просто фейковые адреса используются, какая-то полуподпольная история», — пояснил он.

Бурматов уточнил, что направит депутатские запросы для проверки производителей, поскольку они вводят покупателей в заблуждение названием продукта и ставят здоровье граждан под угрозу.

«Хорошо, что люди проявили бдительность, потому что мы сейчас направим депутатские запросы для того, чтобы проверили этих производителей. С моей точки зрения, как минимум, там два нарушения: они этими торговыми названиями путают и пугают людей, потому что у человека волосы на голове зашевелятся, когда он представит, откуда они этот жир взяли. А во-вторых, продавая под этим наименованием неизвестно что, они под угрозу ставят жизни и здоровье граждан. Надо разобраться с этими действиями. Но тем, кто переживает, я хочу сказать, что в данном случае наши четвероногие друзья защищены законом. В нашей стране их в промысловых целях использовать запрещено, как и в абсолютном большинстве стран мира. Никто у нас из собак ни жира, ни каких-то еще субстанций извлекать и производить не имеет права. Остальное преследуется по закону», — добавил он.

28 марта Telegram-канал «Новости Артема + Приморье» опубликовал фотографию из супермаркета «Гурман» в торговом центре «Авиатор», где на полках нашелся собачий жир. Субстанция продается в стеклянных бутылках объемом 250 мл с этикеткой «Собачий жир. Натуральный продукт 100% очищенный». Судя по информации на упаковке, продукт производят в Барнауле на заводе медпрепаратов, в интернете можно найти одноименное ООО, но не завод. В магазине «Собачий жир» реализуют по цене 565 рублей за бутылку.

В комментариях к новости некоторые подписчики написали, что «в народе» жир используют, чтобы лечить последствия туберкулеза. Другие комментаторы назвали это утверждение мифом.

В объявлениях в интернете продавцы того же изделия отмечают, что не могут предоставить инструкцию или состав субстанции, потому что она «не является лекарственным средством».

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