Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат призвал пользователей поддерживать российские онлайн-площадки

Депутат Кирьянов: российские платформы помогают в борьбе с терроризмом

close
100%
Depositphotos

Если бы преступники попытались спланировать теракт в «Крокус Сити Холле» на российской площадке, трагедии 22 марта не случилось бы, написал в своем Тelegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий отметил, что функционал социальных сетей огромен и разносторонен. При этом он указал, что соцсети и мессенджеры способны быть мощным коммуникационным инструментом в руках преступников.

«К возможностям онлайн-площадок прибегают террористы и террористические организации», — констатировал Артем Кирьянов.

Если верить показаниям лиц, подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», они получили задание устроить бойню в Москве от неизвестных заказчиков в Telegram, добавил депутат.

«Эта ситуация оказалась возможной из-за того, что иностранные компании, подобные Telegram Messenger Inc., Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google, крайне неохотно идут на сотрудничество с российскими правоохранительными органами и всячески избегают ответственности за безопасность живых людей», — заявил парламентарий.

Зампред думского комитета отметил, что российские площадки, в отличие от зарубежных аналогов, готовы взаимодействовать с правоохранителями и оперативно отзываться на запросы уполномоченных служб.

Он уточнил, что онлайн-площадки должны оказывать помощь органам внутренних дел в борьбе с терроризмом и иной преступной активностью в соответствии с законодательством.

Кирьянов убежден, что у российских правоохранителей есть все ресурсы, позволяющие эффективно работать с массивами больших данных. Проблемы могут возникать лишь в тех случаях, когда интернет-ресурсы отказываются от сотрудничества или не предоставляют данные вовремя.

Кирьянов подчеркнул, что отечественные платформы добросовестно исполняют свой долг перед государством и гражданами.

«Взаимодействие с онлайн-ресурсами позволило нашим спецслужбам и полиции предотвратить огромное количество бед и спасти множество людей», — заявил депутат, призвав пользователей поддерживать отечественные площадки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами