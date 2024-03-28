Депутат призвал пользователей поддерживать российские онлайн-площадки

Если бы преступники попытались спланировать теракт в «Крокус Сити Холле» на российской площадке, трагедии 22 марта не случилось бы, написал в своем Тelegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий отметил, что функционал социальных сетей огромен и разносторонен. При этом он указал, что соцсети и мессенджеры способны быть мощным коммуникационным инструментом в руках преступников.

«К возможностям онлайн-площадок прибегают террористы и террористические организации», — констатировал Артем Кирьянов.

Если верить показаниям лиц, подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», они получили задание устроить бойню в Москве от неизвестных заказчиков в Telegram, добавил депутат.

«Эта ситуация оказалась возможной из-за того, что иностранные компании, подобные Telegram Messenger Inc., Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google, крайне неохотно идут на сотрудничество с российскими правоохранительными органами и всячески избегают ответственности за безопасность живых людей», — заявил парламентарий.

Зампред думского комитета отметил, что российские площадки, в отличие от зарубежных аналогов, готовы взаимодействовать с правоохранителями и оперативно отзываться на запросы уполномоченных служб.

Он уточнил, что онлайн-площадки должны оказывать помощь органам внутренних дел в борьбе с терроризмом и иной преступной активностью в соответствии с законодательством.

Кирьянов убежден, что у российских правоохранителей есть все ресурсы, позволяющие эффективно работать с массивами больших данных. Проблемы могут возникать лишь в тех случаях, когда интернет-ресурсы отказываются от сотрудничества или не предоставляют данные вовремя.

Кирьянов подчеркнул, что отечественные платформы добросовестно исполняют свой долг перед государством и гражданами.

«Взаимодействие с онлайн-ресурсами позволило нашим спецслужбам и полиции предотвратить огромное количество бед и спасти множество людей», — заявил депутат, призвав пользователей поддерживать отечественные площадки.