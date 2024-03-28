Дагестанские силовики обезвредили за год пять ячеек террористов

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в 2023 году в регионе выявили и разгромили пять ячеек террористов. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что ячейки были локализованы в Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах.

До этого в Махачкале задержали юношу, отправившего свыше 40 ложных сообщений о минированиях.

Эти сообщения поступили на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».