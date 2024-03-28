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Иск Крыма к Украине из-за энергетической блокады рассмотрят в закрытом режиме

Суд в Крыму удовлетворил ходатайство по иску к Украине из-за энергоблокады

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Арбитражный суд Крыма в ходе предварительного судебного заседания удовлетворил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме дела о взыскании с Украины ущерба из-за энергетической блокады. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.

«На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил», — написал Константинов.

Он также рассказал, что в данный момент юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате этого.

Глава Госсовета Крыма считает, что судебные решения по энергоблокаде будут предъявлены Украине и ее союзникам после победы РФ в конфликте.

11 марта Константинов заявил, что полуостров может потребовать от Украины более 3 трлн 448 млрд рублей из-за энергетической блокады.

Ранее в Крыму подготовили второй иск по энергоблокаде со стороны Украины.

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