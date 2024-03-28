В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Четверг, 28 марта, стал в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, воздух в столице уже прогрелся до +9,2°C, что стало на 0,1 градуса выше, чем было 22 марта — до этого этот день признавали самым теплым в году. Синоптик предположил, что последняя суббота марта побьет рекорд по температуре в столице.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в первые дни апреля в Москве может оказаться близкой к рекордной. Синоптик уточнила, что в понедельник, 1 апреля, воздух в городе днем может прогреться до 18°C.

Также Позднякова говорила, что в апреле в Москве ожидается теплая и сухая погода. По ее словам, конец марта в столице также будет теплым. 31 марта может установиться близкая к рекордной за все 145 лет наблюдений за погодой температура воздуха — +17°C. Максимум для этого дня установился в 2007 году на отметке +17,2°C.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах.