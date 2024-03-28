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В ООН отмечают усиление расовой дискриминации в Великобритании

ООН: в Британии усиливается расовая дискриминация в отношении чернокожих и цыган

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Global Look Press

Комитет ООН по правам человека представил доклад, в котором говорится, что в Великобритании растет расовая дискриминация в отношении чернокожих и цыган, при этом проблема остается в значительной степени игнорируемой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

«Комитет обеспокоен сообщениями, указывающими на то, что расовое неравенство и дискриминационная практика в отношении цыган, рома, лиц африканского происхождения и других групп меньшинств остаются в основном без внимания и, как представляется, усиливаются», — говорится в докладе.

Авторы отметили, что ситуация развивается несмотря на некоторые позитивные меры, которые предприняло руководство Великобритании.

Кроме этого, комитет Всемирной организации выражает беспокойство из-за роста на всей территории Великобритании преступлений, которые совершаются на почве ненависти, особенно в отношении расы, религии, инвалидности, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

До этого спецпредставитель ООН Алена Доухань заявила, что односторонние санкции ЕС в отношении русскоговорящих граждан ФРГ и средства их обеспечения противоречат стандартам в области прав человека.

Ранее в ООН призвали талибов (организация запрещена в России) прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода.

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