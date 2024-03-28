Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пьяная женщина за рулем Volvo протаранила восемь машин

В Одинцово женщина наехала на восемь припаркованных машин

Жительница Подмосковья устроила ДТП с участием девяти машин. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в Одинцово. По предварительным данным, женщина за рулем машины марки Volvo находилась в состоянии алкогольного опьянения. Россиянка врезалась в восемь припаркованных автомобилей.

На кадрах с места инцидента заметно, что на некоторых средствах передвижения есть небольшие повреждения. Две машины получили значительные повреждения. Автомобилю женщины также понадобится ремонт.

Во время аварии никто не пострадал. В отношении женщины составили административный протокол по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого крупное массовое ДТП произошло в Курске, где автобус протаранил несколько машин, после чего врезался в другой автобус. После этого в одной из машин взорвался газовый баллон. В аварии пострадали десять человек, двое из них дети.

Ранее в Саратове в ДТП с участием более чем 20 машин пострадали семь человек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами