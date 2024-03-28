В Подмосковье пьяная женщина за рулем Volvo протаранила восемь машин

Жительница Подмосковья устроила ДТП с участием девяти машин. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в Одинцово. По предварительным данным, женщина за рулем машины марки Volvo находилась в состоянии алкогольного опьянения. Россиянка врезалась в восемь припаркованных автомобилей.

На кадрах с места инцидента заметно, что на некоторых средствах передвижения есть небольшие повреждения. Две машины получили значительные повреждения. Автомобилю женщины также понадобится ремонт.

Во время аварии никто не пострадал. В отношении женщины составили административный протокол по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого крупное массовое ДТП произошло в Курске, где автобус протаранил несколько машин, после чего врезался в другой автобус. После этого в одной из машин взорвался газовый баллон. В аварии пострадали десять человек, двое из них дети.

Ранее в Саратове в ДТП с участием более чем 20 машин пострадали семь человек.