В Великих Луках завели дело на школьника, предлагавшего совершить теракт

В отношении школьника из города Великие Луки Псковской области возбудили уголовное дело за рассылку с предложением совершить теракт. Об этом заявил начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников, сообщает «Псковская Лента Новостей».

«Юношу задержали», – заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что школьник «просто решил пошутить».

28 марта сообщалось, что в Хакасии школьница ради привлечения внимания опубликовала фейковую переписку о теракте. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

До этого в Тыве поймали девятилетнюю девочку, которая от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.

Накануне в пресс-службе МВД по Нижегородской области заявили, что со школьницей, которая поблагодарила террористов из «Крокус Сити Холла» за возможность пьянствовать вместо поездки в Москву, провели профилактическую беседу.

Ранее в розыск объявили украинца, склонявшего российских детей к терактам.