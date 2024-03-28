Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великих Луках завели дело на школьника, предлагавшего совершить теракт

МВД: в Великих Луках на школьника завели дело за предложение совершить теракт

close
100%
Depositphotos

В отношении школьника из города Великие Луки Псковской области возбудили уголовное дело за рассылку с предложением совершить теракт. Об этом заявил начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников, сообщает «Псковская Лента Новостей».

«Юношу задержали», – заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что школьник «просто решил пошутить».

28 марта сообщалось, что в Хакасии школьница ради привлечения внимания опубликовала фейковую переписку о теракте. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

До этого в Тыве поймали девятилетнюю девочку, которая от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.

Накануне в пресс-службе МВД по Нижегородской области заявили, что со школьницей, которая поблагодарила террористов из «Крокус Сити Холла» за возможность пьянствовать вместо поездки в Москву, провели профилактическую беседу.

Ранее в розыск объявили украинца, склонявшего российских детей к терактам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами