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На Украине раскрыли схему по незаконной вырубке столетних дубов под Чернобылем

ГБР Украины: под Чернобылем незаконно вырубили 185 дубов на $1,5 млн

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Erica McCormick/University of Texas at Austin

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о раскрытии схемы по незаконному хищению столетних дубов, которые находились в Чернобыльском заповеднике. Об этом говорится в Telegram-канале ГБР.

По версии следствия, к незаконной вырубке причастно руководство государственного предприятия «Северная пуща», глава которого нанял трех граждан, которые начиная с декабря 2023 года похитили из заповедника 185 дубов. Утверждается, что покрывал нелегальных лесорубов некий сотрудник правоохранительных органов.

В итоге преступники сумели продать древесину, воспользовавшись поддельными документами, и причинили тем самым ущерб государству размером свыше 59 млн гривен ($1,5 млн). У подозреваемых также нашли несбытый товар объемом 350 кубометров.

До этого сообщалось, что жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении $25,5 тыс., которые были предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя — неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным.

Ранее на Украине призвали считать предателями сомневающихся в легитимности президента Владимира Зеленского.

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