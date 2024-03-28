Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал женщину за порчу бюллетеня во время выборов

Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитирующую надпись на бюллетене

close
100%
Александр Пирагис/РИА Новости

В Тульской области суд оштрафовал на 30 тыс. рублей женщину за надпись на бюллетене во время выборов президента России. Об этом сообщает Одоевский межрайонный суд Тульской области, передает РИА Новости.

Как установил суд, 17 марта Филякина Л.В. находилась на избирательном участке и в бюллетене для голосования зачеркнула всех кандидатов, а в графе с кандидатом Владимиром Путиным сделала надпись, которую позже суд счел дискредитирующей армию РФ.

Когда она опустила бюллетень в прозрачную урну он упал лицевой стороной вверх, где, как заявляет судья, он был открыт для всеобщего обозрения. По версии суда, таким образом дискредитация со стороны Филякиной стала публичным действием.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

20 марта Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что жительницу города арестовали за слова «Нет войне» на бюллетене для голосования и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами