Суд оштрафовал женщину за порчу бюллетеня во время выборов

В Тульской области суд оштрафовал на 30 тыс. рублей женщину за надпись на бюллетене во время выборов президента России. Об этом сообщает Одоевский межрайонный суд Тульской области, передает РИА Новости.

Как установил суд, 17 марта Филякина Л.В. находилась на избирательном участке и в бюллетене для голосования зачеркнула всех кандидатов, а в графе с кандидатом Владимиром Путиным сделала надпись, которую позже суд счел дискредитирующей армию РФ.

Когда она опустила бюллетень в прозрачную урну он упал лицевой стороной вверх, где, как заявляет судья, он был открыт для всеобщего обозрения. По версии суда, таким образом дискредитация со стороны Филякиной стала публичным действием.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

20 марта Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что жительницу города арестовали за слова «Нет войне» на бюллетене для голосования и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.