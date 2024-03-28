НАТО назвали русофобским проектом

Вопрос о межнациональных отношениях стал одним из самых острых в современном мире, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Болтуны из разных стран поднимают этот вопрос, пытаясь создать истерию. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас люди разных национальностей стоят насмерть в окопах. Им, наверно, неприятно слышать, что сейчас творится в социальных сетях. Поэтому необходимо ужесточать законодательство про пропаганду национализма. Национализм плох в любом виде, хороших национализмов не бывает», — сказал Матвейчев.

По словам депутата, НАТО изначально задумывалась как русофобский проект.

«НАТО за все время своего существования питается от русофобии. При создании НАТО СССР был страной с наполовину разрушенной экономикой, но американцы и англичане убедили европейцев, что СССР угрожает всей Европе. США продолжают запугивать европейцев страшной Россией подобно тому, как пастухи запугивают робких овец страшными волками, а потом из них приготовят шашлык», — сказал он.

Матвейчев отметил, что для России важна исключительно безопасность страны.

«Путин очень жестко сказал, что аэродромы, которые способны принять Ф-16 на Украине, уничтожены. Если третьи страны захотят использовать эти аэродромы, то они тоже будут уничтожены», — сказал он.

Также депутат добавил, что для Владимира Путина очень важна коммуникация с военнослужащими.

«Путин ежедневно держит связь с высшим руководством, также мы видим, что президент несколько раз в месяц общается с различными военными частями», — добавил Матвейчев.

Кроме того, по словам Матвейчева, российские летчики обеспечивают полное господство России в воздухе.

«Благодаря российским летчикам у сил НАТО и Украины не получилось осуществить свое наступление», — заключил он.

Ранее Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) министерства обороны России.