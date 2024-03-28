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Врач объяснил, как облегчить зубную боль до визита к стоматологу

Врач Калинин: зубную боль поможет облегчить холодный компресс

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Unsplash

Для того чтобы облегчить зубную боль до визита к врачу, можно использовать обезболивающие препараты на основе ибупрофена, кетопрофена или нимесулида. Об этом в беседе с РИАМО сообщил стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология» Юрий Калинин. Он подчеркнул, что лекарства не вылечат больной зуб, а являются лишь разовой мерой до похода в клинику.

«Уменьшить неприятные ощущения при отсутствии лекарств можно полосканием полости рта содой и шалфеем. Чайную ложку соды растворяют в стакане теплой (не горячей) воды и добавляют половину ложки соли. Полученным раствором полощут рот каждые 40-60 минут. Можно чередовать с полосканиями отваром шалфея», — продолжил врач.

Кроме того, по его словам, временно утолить боль и уменьшить отек поможет холодный компресс. При это согревающие компрессы и примочки делать нельзя, поскольку они усиливают болевые ощущения, предупредил специалист.

Заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе до этого перечислил самые частые ошибки при уходе за зубами. Среди них, по его словам, чистка после завтрака, неправильно подобранные паста и щетка, а также неверное использование дополнительных средств гигиены полости рта.

Ранее врач назвал продукт, который может растворять ткани зубов.

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