В Красноярском крае мужчина впал в кому после драки в кафе

Житель Красноярского края попал в больницу после потасовки около кафе. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

По словам родственников пострадавшего, у мужчины произошел конфликт с охраной и посетителями. В результате мужчину избили в помещении, после чего вынесли из зала и нанесли несколько сильных ударов на улице.

Спустя некоторое время его снова избили, раздели по пояс и оставили. Там он пролежал около часа, пока его не заметила знакомая.

В больнице медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому и отек мозга.

«У мужчины останавливалось сердце, но его реанимировали. Сейчас он находится в коме третьей степени», – сообщается в публикации.

По словам владельца кафе, у посетителя произошел конфликт с кем-то на улице. Там же мужчина ударился головой о бетон, после чего его принесли в заведение.

Родственники пострадавшего обратились в полицию и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее в Башкирии пятеро мужчин устроили кровавую драку перед подъездом.