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Эксперты рассказали о попытках Роскомнадзора договориться с Павлом Дуровым

Эксперт ФРЦЭ Клименко: РКН не блокирует Telegram, так как договаривается с Дуровым

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lukomore.org/Global Look Press

Роскомнадзор обладает технической возможностью заблокировать Telegram на 80%, так как на 100% заблокировать любой ресурс сейчас практически невозможно. Однако ведомство пока не идет и на этот шаг, пытаясь договориться с создателем мессенджера Павлом Дуровым, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Блокировку Telegram он в беседе с НСН назвал крайней мерой, на которую может пойти РКН.

Клименко заявил, что для воздействия на Telegram у властей есть необходимое оборудование. Так, сейчас в качестве эксперимента РКН блокирует сервисы VPN. Если бы ведомство взялось за блокировку мессенджера, у Дурова возникли бы серьезные проблемы, считает эксперт. По этой причине, по его мнению, обеим сторонам выгоднее наладить конструктивный диалог и договориться.

«Все государства вынуждены договариваться с международными корпорациями. Видимо, с Дуровым пытаются договариваться», — считает специалист.

Он подчеркнул, что создатель Telegram тоже стремится не рисковать своей репутацией и старается разбираться в случаях, которые затрагивают распространение запрещенной информации или касаются террористов.

«Это не просто сотрудничество, это оперативное сотрудничество, от которого Дуров не отказывается», — заключил Клименко.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня призвал Дурова внимательнее следить за мессенджером, который становится «инструментом в руках террористов». Он также заверил, что блокировки Telegram в ланах властей нет, однако требуется повышенное внимание к этому ресурсу со стороны его создателя.

Роскомнадзор ранее заблокировал 11 Telegram-каналов с террористическим контентом.

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