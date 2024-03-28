Экс-главу Счетной палаты Самарской области признали виновной в превышении полномочий

Экс-председателя Счетной палаты Самарской области Елену Дуброву признали виновной в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ Волга».

Дуброву приговорили к трем годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности. Следствие установило, что она скрыла результаты проверки, которые проводило ее ведомство в отношении регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения».

Как утверждает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, преступление было совершено по указанию руководства Самарской области.

Дубровой также инкриминировали незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов.

27 марта Басманный суд арестовал замруководителя ФТС России Елену Ягодкину на два месяца. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий при выдаче акцизных марок. По версии следователей, это повлекло ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российской чиновнице, годами отбиравшей часть зарплаты у подчиненных, дали условный срок.