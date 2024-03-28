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Пенсионный фонд Украины выложил в соцсетях откровенное фото

Пенсионный фонд Украины опубликовал в официальном канале откровенную фотографию

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Пенсионный фонд Украины в ночь на 28 марта опубликовал фотографию откровенного содержания в своем Telegram-канале. Изображение успели увидеть многочисленные пользователи, подписанные на аккаунт ведомства.

Пост удалили примерно через час, однако пользователи успели сделать скриншот. На фото неизвестная женщина демонстрирует ягодицы и нижнее белье.

В официальных соцсетях ведомства после этого заявили, что некие недоброжелатели таким образом попытались «дискредитировать работу» фонда.

При этом в пресс-службе не подтвердили и не опровергли информацию о том, что фото могла по ошибке опубликовать сотрудница пенсионного фонда.

В начале марта заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак сообщала, что государство задолжало пенсионерам $1,7 млрд по судебным решениям о перерасчете пенсий.

8 марта в Обнинске Калужской области на одном из домов появился предвыборный баннер с орфографической ошибкой. На плакате слово «российская» было написано с одной буквой «с».

Ранее выяснилось, что Вера Брежнева задолжала Пенсионному фонду России.

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