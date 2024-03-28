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Погибшие в «Крокусе» сестры пережили другой теракт 25 лет назад

Две сестры выжили при теракте в Волгодонске в 1999 году и погибли в «Крокусе»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле» две сестры Анна и Татьяна Макарские застали в своей жизни еще один теракт, который случился в 1999 году в Волгодонске. Об этом сообщил Regnum.

Тогда рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53. Погибли 19 человек, еще 89 получили ранения. Анне на момент теракта было 17 лет, а Татьяне — девять.

Их дом на улице Гагарина был в 70 метрах от эпицентра. От взрывной волны в квартире девочек выбило стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи.

По данным издания, в марте 2024 года 42-летняя Анна специально приехала в столицу из Ростовской области ради концерта «Пикника». Она встретилась с младшей сестрой, которая жила в Мытищах. Дети Татьяны остались дома с бабушкой, а двое детей Анны ждали ее в Волгодонске.

По словам матери женщин, одна из дочерей во время теракта связалась с ней в 20.30 и сказала, что все вокруг в огне. Больше никакой информации о дочерях у нее не было.

Поначалу обе женщины были в списках пострадавших. Мать несколько дней обзванивала больницы, однако нигде информации о поступивших пациентках, которые бы подходили по описанию, не нашлось. Через несколько дней в обновленных списках погибших появились имена сестер.

До этого уроженец Кемерово Марк Ненашкин рассказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал второй трагедией в его жизни, которую он избежал. В первый раз 19-летний танцор застал мощный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году.

Ранее потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк дал совет родным жертв теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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