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Американец выпил литр лимонного сока за рекордное время

UPI: американец выпил литр лимонного сока за 13,64 секунды и установил мировой рекорд

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Record Breaker Rush/YouTube

Мужчина из США выпил литр лимонного сока за рекордное время и попал Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI.

Автором рекорда стал мужчина из США по имени Дэвид Раш. Литр лимонного сока он выпил за 13,64 секунды, побив прошлое достижение на три секунды. По словам американца, он пил сок через трубочку, а через некоторое время у него начал сильно болеть живот.

«Этот опыт не самый приятный», — поделился ощущениями рекордсмен.

Кроме того, Дэвиду принадлежат более 250 мировых рекордов в разных дисциплинах. Несмотря на это, он не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует снова вписать свое имя в историю.

Ранее новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного имени. Его имя официально содержит около 2300 первых имен и одну фамилию.

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