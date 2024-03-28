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В Хакасии школьница для привлечения внимания выложила фейковую переписку о теракте

В Хакасии школьницу задержали за ложное предложение совершить теракт

Подросток из Хакасии стала фигуранткой уголовного дела после публикации в своем Telegram-канале. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на 15-летнюю девушку из Саяногорска. после того, как ее публикация оказалась в региональных сообществах. В посте автор предлагал взорвать стратегический объект за вознаграждение. Специалисты оперативно нашли подозреваемую.

«Девятиклассница пояснила, что разместила данный «пост» на своем Telegram-канале, желая пошутить для привлечения внимания», – поделились в МВД.

Сообщение она отправила себе же на второй профиль, который якобы отвечал на предложение. После этого девушка сделала скриншот переписки и отправила его в свой Telegram-канал. В результате подписчики поверили и распространили информацию.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. У подростка изъяли компьютер и телефон.

Ранее в Тыве девятилетняя девочка от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.

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