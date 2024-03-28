Глава Национальной ассамблеи Франции приехала на Украину

В Киев приехала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

Ее вместе с французской делегацией встретил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Спасибо, дорогой Руслан Стефанчук, за теплый прием!» — написала Браун-Пиве.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр впервые прибыл на Украину. Глава военного комитета отмечал, что рад возможности лично побывать на Украине.

До этого Украину посещал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В марте Politico сообщало, что палата представителей конгресса Соединенных Штатов рассматривает вопрос об отдельном предоставлении военной помощи Израилю и Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты законодательного органа от штата Луизиана республиканец Майк Джонсон.

Ранее в США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе.