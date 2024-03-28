Россияне назвали причины своего участия в благотворительности

Желание помочь в беде конкретному человеку стало основной причиной, по которой люди участвуют в благотворительности. Такие данные получены в ходе исследования Frank RG и Sber Private Banking.

Исследование показало, что 60% состоятельных клиентов с активами от 100 млн рублей предпочитают помогать адресно, а 53% переводят деньги в фонды или приюты.

Также в 2023 году 56% опрошенных увеличили суммы пожертвований. Почти половина (45%) заявили, что они делают пожертвования не менее 3 раз в месяц, а 30% — раз в месяц.

Самым популярным направлением пожертвований стала помощь социально уязвимым группам населения. Доля НКО, оказывающих помощь этой категории нуждающихся, составила 59%.

Также филантропы помогают социально-незащищенным слоям населения (59% респондентов).

Кроме того, респонденты стали чаще отправлять деньги на восстановление территорий после ЧП (рост с 8,2% до 21,2%), а состоятельные граждане – с 15% до 23%.

«Исследование позволяет нам лучше понять динамику изменений в поведении российских филантропов и адаптировать наши стратегии работы в сфере благотворительности. Важно осознать, что в 2023 году многие доноры не только увеличивали размер своих пожертвований, но и стремились оказывать помощь напрямую», — рассказала руководитель направления «Наследование и благотворительность» Sber Private Banking Юлия Ульянова.

В ходе исследования были опрошены 16 работающих в сфере благотворительности некоммерческих организаций (НКО), проведены бенчмарк-исследования с участием 33 НКО, опрошены 1299 респондентов разного уровня дохода, из которых 216 респондентов -состоятельные клиенты банков, и 192 из них – филантропы.