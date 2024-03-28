В Воронеже у младенца остановилось дыхание на плановом осмотре у врача

Врачи Воронежа спасли ребенка, самочувствие которого ухудшилось во время осмотра. Об этом сообщает Воронежская городская поликлиника №1 в соцсетях.

Ребенка на плановый прием привела мать. Врач заметила, что у ребенка заложен нос и присутствует учащенное сердцебиение. Она рассказала родительнице, что это опасные симптомы.

Спустя некоторое время у девочки произошла внезапная остановка дыхания. Педиатр кабинета неотложной помощи оперативно провела все необходимые манипуляции.

«Была проведена сердечно-легочная реанимация, в результате которой дыхательная функция была полностью восстановлена», – сообщается в публикации.

Ребенка доставили в ОДКБ №2. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

До этого в Нижнем Новгороде врачам удалось спасти младенца весом 490 граммов. Врачи пролонгировали беременность, но состояние будущей матери ухудшалось, поэтому было решено сделать экстренное кесарево сечение. Только на 68-е сутки младенец смог полностью дышать сам и съедать положенную порцию полностью. Спустя некоторое время их выписали.

Ранее в Петербурге младенец попал в больницу после операции, сделанной на дому.