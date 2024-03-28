Более 10 Telegram-каналов с террористическим контентом заблокировали за двое суток

Роскомнадзор за двое суток ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.

По данным агентства, на заблокированных ресурсах якобы анонсировались новые теракты в России. В Роскомнадзоре отметили, что такие каналы создаются для запугивания населения.

Представители регулятора также отметили, что заблокировали около 600 ресурсов, распространявших фейки об организации новых терактов в стране.

До этого депутат Курского городского Собрания Константин Тимофеев обратился в Роскомнадзор с предложением запретить работу мессенджера Telegram на территории России после теракта в «Крокус Сити Холле».

Тимофеев сослался на публикацию «Газета.Ru», в которой отмечалось, что после трагедии в «Крокусе» россияне начали массово получать сообщения в Telegram от неизвестных лиц с предложением принять участие в очередном теракте. По словам депутата, в прошлом мессенджер также неоднократно использовался преступниками.

Ранее в России заблокировали интернет-издание Sota.