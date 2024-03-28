В Таджикистане «потеряли» родственников террориста из «Крокуса»

В Таджикистане забрали всех родственников Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Азия-Плюс».

Дом Шамсидина расположен в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе. Жена дяди подозреваемого сообщила в интервью агентству, что «люди в официальной одежде», которые забрали всех родственников, скорее всего были сотрудниками силовых ведомств Таджикистана.

По ее словам, их увезли 23 марта. Эту информацию подтвердил один из соседей семьи.

При этом его сестру с тремя детьми депортировали из России, уточняет издание. По данным «Азии-Плюс», требование о выезде Махбубы Загаровой с тремя детьми из страны обосновали тем, что она прописала Фаридуни в своем доме.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал. Согласно данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Позже были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля, который использовался террористам для побега.

Ранее стало известно о допросах родственников террористов из «Крокуса» в Таджикистане.