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В США собака нашла бомбу во дворе дома

UPI: в США собака играла во дворе дома и нашла бомбу

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В США собака играла во дворе дома и нашла бомбу, закопанную в земле, пишет издание UPI.

Как рассказал владелец собаки Мэтью Симс, питомица по кличке Бэби играла во дворе, когда обнаружила металлический предмет, торчащий из земли рядом с его гаражом. По словам мужчины, объект был около метра в длину и весил примерно 30 кг. После этого американе вызвал полицию.

Приехавшие офицеры установили, что в земле лежит бомба, поэтому вызвали команду саперов. Специалисты установили, что это был кусок неразорвавшегося военного боеприпаса, пролежавший в таком состоянии 10 лет, но как он там оказался, пока никто не знает.

Сотрудники полиции ради дополнительной безопасности эвакуировали жителей ближайших домов, пока саперы извлекали снаряд. После этого часть бомбы увезли на специальный полигон, где подорвали.

Ранее в джунглях Папуа — Новой Гвинеи нашли самолет, пропавший 80 лет назад.

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