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В России усилили меры безопасности на объектах транспорта

МВД: после теракта в «Крокусе» усилены меры безопасности на объектах транспорта

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Начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин заявил, что на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Калинкина, в работе задействованы органы внутренних дел и подразделения транспортной безопасности. На объектах проводятся досмотровые мероприятия и работают кинологи с собаками.

23 марта дептранс Москвы сообщал об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, а затем продолжили нападение внутри концертной площадки. Позже в здании начался пожар, для поджога использовался бензин.

Преступники пытались скрыться с места преступления на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: четверо исполнителей, непосредственно участвовавших в нападении, трое — из-за сделки по продаже автомобиля для преступления, и один подозреваемый — в связи со сдачей в аренду квартиры для подготовки теракта.

Ранее сын владельца «Крокуса» посчитал, сколько будет стоить строительство такого же зала.

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