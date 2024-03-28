Сирены воздушной тревоги прозвучали в столице Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на столицу Украины — Киев. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, регион подсвечен на онлайн-карте красным цветом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Накануне в Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины сработала воздушная тревога. В городе Николаеве на юге республики были зафиксированы взрывы.

Ранее в Одессе произошли новые взрывы.