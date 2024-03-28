Психологи объяснили, что заставляет людей дружить с маньяками

Люди, которые дружат или вступают в отношения с маньяками, могут хотеть прославиться и удовлетворить тем самым свои собственные амбиции. Об этом «Пятому каналу» рассказал психолог Андрей Зберовский, комментируя новость о том, что в США молодая женщина подружилась с маньяком, который расправился с ее матерью.

«Какие-то психологические комплексы, связанные с тем, что у ребенка в детстве могли быть большие проблемы с родителями, или ребенок мог быть брошенным», — отметил эксперт.

Кроме того, на такую дружбу человека может натолкнуть фактор исследовательского любопытства. Может быть и такое, что проиграются все перечисленные причины, добавил Зберовский.

Врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин, в свою очередь, отметил, что такая дружба не является нормой. По его словам, она может говорить о нездоровых психологических наклонностях, а также о желании отомстить.

Декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, профессор Николай Дворянчиков до этого рассказал «Газете.Ru», что для лиц с аномалиями сексуального влечения существуют определенные маркеры, которые позволяют с высокой степенью вероятности определить особенности психосексуальной сферы. По его словам, для мужчин с сексуальной девиацией характерно амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам.

Ранее сообщалось, что в новом детективном сериале нашли отсылку к маньяку из Троицка.